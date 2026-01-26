Оставката на Румен Радев:

Предавал ядрени тайни: Най-висшият китайски генерал е заподозрян като шпионин на САЩ

26 януари 2026, 06:57 часа 368 прочитания 0 коментара
Предавал ядрени тайни: Най-висшият китайски генерал е заподозрян като шпионин на САЩ

Чжан Юся, най-високопоставеният китайски генерал и зам.-председател на Централната военна комисия на Китай, е заподозрян като американски шпионин. Според статия в The Wall Street Journal, той е предавал данни и информация за китайската ядрена програма и ядрени оръжия на Съединените щати.

Още: Почина най-известният двоен агент на КГБ, избягал от Русия в багажника на автомобил

Обвиненията срещу генерала бяха обявени на брифинг за най-високопоставените офицери в китайската армия. Някои от показанията срещу Чжан са дадени от Гу Цзюня, бивш изпълнителен директор на Китайската национална ядрена корпорация, която ръководи всички ядрени програми на Китай. Той също е обект на разследване както и висшият китайски военен.

Освен изтичане на информация, генерал-полковник Чжан Юся е заподозрян в корупция - приемане на подкупи и повишаване на офицер на поста министър на отбраната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Китайската народноосвободителна армия (НОАК) има по-особен статут - тя всъщност възниква като въоръжено крило за съпротива на Китайската комунистическа партия. И до днес именно партията, а не китайският президент, я управлява. Същинското командване е задача на две централни военни комисии, чиито действия са координирани съгласно конституцията на страната. По закон те са ръководени от председател и вице, който задължително е цивилно лице. Останалите членове на комисията обаче трябва да са военни. Невинаги председателят на ЦВК е председателят на комунистическата партия.

Още: Службата за сигурност на Украйна разкри топ къртица в редиците си, работела за Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Китай САЩ шпионин китайска ядрена програма Чжан Юся американски шпионин
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес