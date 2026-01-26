Предавал ядрени тайни: Най-висшият китайски генерал е заподозрян като шпионин на САЩ

Чжан Юся, най-високопоставеният китайски генерал и зам.-председател на Централната военна комисия на Китай, е заподозрян като американски шпионин. Според статия в The Wall Street Journal, той е предавал данни и информация за китайската ядрена програма и ядрени оръжия на Съединените щати.

Още: Почина най-известният двоен агент на КГБ, избягал от Русия в багажника на автомобил

Обвиненията срещу генерала бяха обявени на брифинг за най-високопоставените офицери в китайската армия. Някои от показанията срещу Чжан са дадени от Гу Цзюня, бивш изпълнителен директор на Китайската национална ядрена корпорация, която ръководи всички ядрени програми на Китай. Той също е обект на разследване както и висшият китайски военен.

Освен изтичане на информация, генерал-полковник Чжан Юся е заподозрян в корупция - приемане на подкупи и повишаване на офицер на поста министър на отбраната.

Китайската народноосвободителна армия (НОАК) има по-особен статут - тя всъщност възниква като въоръжено крило за съпротива на Китайската комунистическа партия. И до днес именно партията, а не китайският президент, я управлява. Същинското командване е задача на две централни военни комисии, чиито действия са координирани съгласно конституцията на страната. По закон те са ръководени от председател и вице, който задължително е цивилно лице. Останалите членове на комисията обаче трябва да са военни. Невинаги председателят на ЦВК е председателят на комунистическата партия.

Още: Службата за сигурност на Украйна разкри топ къртица в редиците си, работела за Русия