Израел подготвя най-голямото сухопътно нахлуване в Ливан от 20 години: Axios

Израел планира значително да разшири сухопътната си операция в Ливан, като целта му ще е да превземе цялата страна южно от река Литани и да елиминира военната инфраструктура на терористичната групировка "Хизбула". Това пише днес Axios, позовавайки се на израелски и американски източници. Това се очертава да бъде най-мащабното нахлуване на израелската армия в Ливан от 2006 г. насам, а резултатът може да бъде, че Ливан ще се окаже въвлечен в епицентъра на войната с Иран.

Висш израелски служител е заявил пред медията, че Израел "планира да направи същото, което направи в Газа".

Според съобщения в медиите, администрацията на Тръмп подкрепя мащабната операция на Израел срещу "Хизбула", но настоява за ограничаване на щетите върху ливанската държава и се застъпва за директни преговори между Израел и Ливан за следвоенно споразумение.

Белият дом е поискал от Израел да не атакува международното летище в Бейрут или друга ливанска обществена инфраструктура. Израел се е съгласил, но само по отношение на летището, отбелязва Axios.

