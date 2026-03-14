Взрив до еврейско училище в Амстердам (ВИДЕО)

Експлозия е станала близо до еврейско училище в Амстердам. Кметът на града, Фемке Халсема, заяви, че случаят се третира като умишлена атака т.е. терористичен акт. Тя определи събитието като "страхлив акт на агресия" и отбеляза, че еврейската общност в Амстердам все по-често се сблъсква с антисемитизъм.
Разследващите преглеждат записи от охранителни камери. Няма съобщения за жертви от експлозията.
She described the event as a "cowardly act of aggression" and noted that the Jewish community in Amsterdam is increasingly…
Според израелската разузнавателна агенция Мосад, екстремистката група "Ислямско движение на десните сподвижници" е поела отговорност за нападението.
През последните дни имаше нападения срещу синагоги в Лиеж и Ротердам.