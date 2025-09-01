Войната в Украйна:

Преди да замине за Пекин: Ким Чен Ун провери нова производствена линия за ракети

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун инспектира нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), пише БТА. Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския диктатор Владимир Путин.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.

Виолета Иванова
