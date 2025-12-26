Прекрачили жълтата линия в Газа: Израелската армия уби двама палестинци

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е убила двама палестинци в Ивицата Газа, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА и БТА.

В изявлението се посочва, че "двама терористи" са прекрачили т.нар. жълта линия в южната част на Газа и са се приближили към израелски военнослужещи. Двамата палестинци са представлявали "непосредствена заплаха" и са били "елиминирани", пише още в текста.

Израелските сили се изтеглиха зад жълтата линия в ивицата Газа, съгласно влязлото в сила на 10 октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и "Хамас".

Линията, обозначена с жълти бетонни елементи и знаци, представлява ново разделение на ивицата Газа, като Израел контролира малко повече от половината от палестинската територия.

Началникът на генералния щаб на Израел, Еял Замир, неотдавна обяви жълтата линия за "нова граница с ивицата Газа".

Въпреки обявеното примирие, в палестинската територия продължава да има спорадични смъртоносни инциденти.

