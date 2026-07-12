Преминаването през Ормузкия проток е невъзможно: Иран и САЩ си размениха удари

Американски и ирански сили си размениха масирани ракетни удари и атаки с дронове, като в неделя Техеран се прицели в американски обекти в държави от района на Персийския залив и обяви, че отново е затворил жизненоважния Ормузки пролив, съобщи "Ройтерс". Тези удари са поредните от поредицата атаки и ответни действия, докато Иран се стреми да наложи контрол върху корабоплаването през пролива. Последната вълна от нападения обаче бележи рязка ескалация по отношение на интензивността и обхвата.

Централното командване на Съединените щати за Близкия изток (CentCom) обвинява Иран в атака срещу GFS Galaxy - контейнеровоз под кипърски флаг, което е довело до ответни мерки от страна на САЩ.

Според британската агенция за морска сигурност UKMTO, атаката е станала на 9 морски мили (приблизително 17 километра) източно от полуостров Мусандам в Султанат Оман и е причинила пожар на борда, довел до евакуацията на екипажа в спасителна лодка, допълва Le Monde.

Иран: Преминаването през Ормузкия проток е невъзможно

Управлението за транзитно преминаване през Персийския залив (PGSA), организация, създадена от Иран по време на войната, за да наложи единен прозорец за цифрово разрешение за транзит, заяви в изявление в неделя, че „поради неотдавнашните незаконни движения на американските военни сили в региона, транзитът през Ормузкия проток в момента е невъзможен".

Под риск ли е мирното споразумение?

Атаките обхванаха Обединените арабски емирства, които не бяха атакувани от началото на май, и Катар, посредник в преговорите за прекратяване на огъня, който не беше атакуван от април.

Подновеното насилие хвърля допълнително съмнение върху бъдещето на временно споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец, което имаше за цел да отвори отново пролива и да сложи край на войната след още 60 дни преговори.

През изминалата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята прекратяването на огъня за приключило, като същевременно остави вратата отворена за повече преговори. Войната, която започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, дестабилизира Персийския залив, докато ефективната блокада на Иран на пролива повиши цените на енергията, подхранвайки глобалната инфлация, пише още "Ройтерс". ОЩЕ: САЩ с ултиматум към Иран, а Техеран признава: Сгрешихме с атаките в Ормузкия пролив