Макрон: Старите демони никога не са изчезвали напълно от Франция

знаем, че старите демони на антисемитизма никога не са изчезнали напълно от страната ни. Знаем това, защото антисемитските действия, далеч от това да изчезнат, продължават да поразяват хората заради това, което са", каза френският президент Еманюел Макрон след като отдаде почит на Алфред Драйфус, еврейския офицер, несправедливо осъден в края на 19-ти век, както и на всички, които са се борили за неговата реабилитация и продължават борбата срещу антисемитизма днес, предаде френският вестник Le Monde. В Париж президентът председателства първия национален ден за възпоменание на признаването на невинността на Алфред Драйфус, 120 години след решението на Касационния съд да го оневини.

Антисемитизмът е враг на френската република

„Да бъдеш драйфусар през 1898 г. не е означавало да се присъединиш към лагера на комфорта или популярността; ставаше дума за това да се изложиш, като малцинство, на враждебността на собствената си общност, понякога дори на собственото си семейство", заяви Макрон.

"Във време, когато непосредствеността на социалните медии и вирусността на обвиненията могат да унищожат репутацията за часове, без друга форма на съдебен процес освен този, провеждан от тълпата, драйфусизмът ни учи, че търсенето на истина никога не е било по-необходимо".

„Драйфусизмът ни напомня, че антисемитизмът, каквито и да са корените или предполагаемите му обяснения, е враг на Републиката , заяви Макрон. ОЩЕ: Насърчаване на антисемитизъм? САЩ и Нетаняху с остри критики към Макрон