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Случи се нещо историческо на Мондиал 2026 - полуфиналите оформиха нещо невиждано на световни първенства

12 юли 2026, 16:08 часа 551 прочитания 0 коментара

Първото разширено Световно първенство по футбол 2026 c участието на 48 страни е към края си, след като са се изиграли 100 от общо 104 мача, но за първи път на полуфиналите се срещат първите четири отбора в ранглистата на ФИФА. И така всички приказки за развитието на играта и пренасянето на Световното първенство към нови хоризонти бяха заменени от студената, твърда реалност, че Европа и поне един южноамерикански отбор все още доминират, пише агенция ДПА.

Първите четири отбора в ранглистата на ФИФА стигнаха до 1/2-финал на Световното

Но от една страна Испания, Франция, Англия и Аржентина действително разполагат със силни отбори, които са пълни със световни звезди и мястото им в топ 4 е напълно реално. От друга обаче ФИФА така е измислила жребия, за да държи първите четири отбора на върха, калкулира още медията.

Франция би следвало да спечели титлата, но Испания знае как да ги побеждава

Франция, която е на върха в подреждането на ФИФА и според този модел би трябвало да спечели титлата, събира мненията, че селекцията на Дидие Дешан с Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Майкъл Олисе доминира срещу всеки един съперник до момента. Олисе оглавява списъка с голови подавания, като има пет, докато Мбапе поделя първото място при голмайсторите с Лионел Меси с по 8.

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Килиан Мбапе

Срещата във вторник за тях е срещу Испания - европейският шампион, който ще се опита да постигне трета поредна победа над „петлите“ след 2:1 на полуфинала на Евро 2024 и 5:4 в Лигата на нациите. В атаката испанците не са впечатляващи, като разчитат на късните влизания на Микел Мерино, който наказа и Португалия, и Белгия. В защита обаче – водени от вратаря Унай Симон, са сериозно впечатляващи.

Меси срещу вечния фаворит Англия

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Другият полуфинал събира Англия и Аржентина – исторически съперници с много сблъсъци, някои оцветени от политика, някои сочени като примери за Гол на века и за Божията ръка. Лошата новина за Англия е, че Лионел Меси пропусна да вкара на Швейцария и на полуфинала ще бъде пределно мотивиран. Кейн също имаше необичайно спокойна игра при победата с 2:1 след продължения над Норвегия на четвъртфинала си.

Фактът, че Белингам от Реал Мадрид отбеляза още два гола, за да направи разликата, показва, че Англия не е отбор от един човек. Треньорът на Аржентина Лионел Скалони знае колко рядко е запазването на световната титла, като Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962) са единствените мъжки отбори, които са го направили в историята на първенствата на планетата.

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ФИФА Англия отбор Испания отбор Франция отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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