Кабинетът "Радев":

"Дойдохме тук да играем футбол, а не да се борим със съдиите. Гарантираха на Аржентина всяко възможно предимство"

12 юли 2026, 16:31 часа 1065 прочитания 0 коментара

Швейцария трябваше да „плати данък на новото правило за сгрешена самоличност“ по време на мача с Аржентина на четвъртфинал на Световното първенство, а отстраняването на Бреел Емболо с помощта на системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) се превърна в основна тема след края на срещата. Аржентина спечели с 3:1 след продължения, като Емболо остави своите с човек по-малко в 71-ата минута, след като получи втори жълт картон при спорна ситуация за симулиране на нарушение.

Съдийското решение, което уби Швейцария срещу Аржентина

А подкрепата за световните шампиони от съдиите се превърна в една от историите на това Световно първенство, тъй като се превръща в тенденция. Египтяните бяха бесни след мача от осминафиналите, а швейцарците бяха не по-малко гневни. Мнението на целия отбор беше изразено от капитана Гранит Джака, който не спести нищо на рефера Жоао Пинейро.

Емболо

"Няма да отнема нищо от качествата на Аржентина, но тази вечер съдията гарантира, че имат всяко възможно предимство. Всяко важно решение беше в тяхна полза. Дойдохме тук, за да играем футбол, а не да се бием със съдиите. Ако Аржентина ще стигне до полуфиналите на Световното първенство по този начин, значи нещо не е наред. Правилата са си правила и не можем да ги променим, но това е решението, което уби мача", заяви Джака.

"Това е моето мнение, не знам какво друго би могъл да направи съдията. Ако бяха останали 11 на 11, вярвам, че щяхме да спечелим. Трудно е да се намерят правилните думи след такъв мач. Ако трябва да загубиш заради решението на един съдия, боли и никой не може да притъпи тази болка", добави още той. На сходно мнение бяха и Ремо Фройлер, както и Мурат Якин, който обяви, че това правило няма нищо общо с футбола.

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Швейцария отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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