Пожар избухна в нефтопреработвателен завод в Иран

Пожар избухна в малкия нефтопреработвателен завод „Оксин Палаеш“ в западната иранска провинция Лорестан, съобщи Ройтерс, позовавайки се на иранската информационна агенция Тасним. Пожарът е започнал малко след 17:00 часа местно време. Стълб от гъст дим се издигна над части от град Пол-е Дохтар.

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Пожарникари, спасителни екипи, тежка и лека техника са били изпратени на място, но мащабът на пожара и наличието на запалими материали са затруднили овладяването му. Полуофициалната иранска информационна агенция „Мехр“ по-рано цитира заместник-губернатора на Лорестан, който е заявил, че няма съобщения за жертви или ранени и че причината за пожара е в процес на изясняване.

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Предварителните доклади показват, че пожарът вероятно е възникнал в отдел за суровини на индустриалния обект и че се разглежда евентуална небрежност, въпреки че причината не може да бъде окончателно установена, докато пожарът не бъде потушен, добави заместник-губернаторът.

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