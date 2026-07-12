Папата отиде гладен на среща с бедни хора (ВИДЕО)

Инициативата „Обяд с Папата“се проведе в събота, 11 юли, в папските градини на Кастел Гандолфо, става ясно от публикация на vaticannews. Двеста души, включително 35 деца, живеещи в уязвими обстоятелства, придружени от Римската епархия и свързаните с нея благотворителни организации, прекараха цял ​​ден, потопени в красота и жива духовност на фона на тази изключителна обстановка.

"Дойдох без подготвена реч, но дойдох с глад – глад за справедливост, глад за истинска любов, глад за Църква, която наистина знае как да отвори вратите си, да приветства и приеме всички; където има любов към всички и никой не е враг, където всички ние знаем как да живеем помирение, прошка и мир", заяви папа Лъв XIV на обяд с бедните на Рим, цитиран от Catholic Sat.

Pope Leo XIV at lunch with the Poor of Rome:



“I came without a prepared speech, but I did come with hunger—hunger for justice, hunger for genuine charity, hunger for a Church that truly knows how to open its doors, to welcome and receive everyone; where there is love for all and… pic.twitter.com/PbnrC3kUWG — Catholic Sat (@CatholicSat) July 11, 2026

Какво включваше посещението?

Денят започна с литургия, отслужена от кардинал Фабио Баджо, генерален директор на Центъра за висше образование „Laudato Si'“, и съслужена от архиепископ Луис Марин де Сан Мартин, префект на Дикастерията за служба на милосърдието. След това гостите се насладиха на освежителни напитки и обиколка с екскурзовод, водена от персонала на Laudato Si' Village („Borgo Laudato Si'“). ОЩЕ: Папа Лъв XIV за пръв път назначи жена на висок пост в Светия престол