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Да оцелееш в лапите на звяр: Индиец се измъкна невредим от плен на лъвица (ВИДЕО)

11 юли 2026, 2:00 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Да оцелееш в лапите на звяр: Индиец се измъкна невредим от плен на лъвица (ВИДЕО)

Лъвица задържа пастир в челюстите си 30 минути в Индия, а след това неочаквано за всички го пусна да си върви. Мъжът бил на път да нахрани кравите си, когато бил нападнат от царя на животните. Според BBC, хищникът го държал около 30 минути, преди най-накрая да си тръгне, оставяйки го жив.

Свидетелите се опитали да подплашат лъвицата, като викат и хвърлят камъни, но тя ги пренебрегнала. Те казали, че самият пастир останал забележително спокоен през цялото изпитание — нещо, което може би му спасило живота.

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Индия лъвица пастир лъв
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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