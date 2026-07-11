Да оцелееш в лапите на звяр: Индиец се измъкна невредим от плен на лъвица (ВИДЕО)

Лъвица задържа пастир в челюстите си 30 минути в Индия, а след това неочаквано за всички го пусна да си върви. Мъжът бил на път да нахрани кравите си, когато бил нападнат от царя на животните. Според BBC, хищникът го държал около 30 минути, преди най-накрая да си тръгне, оставяйки го жив.
😨🦁 A lioness held a shepherd in her jaws for 30 minutes in India — then unexpectedly let him go— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026
The man was on his way to feed his cows when he was attacked by an Asiatic lioness. According to the BBC, the predator held him for about 30 minutes before eventually walking away,… pic.twitter.com/qW6BGsUpLa
Свидетелите се опитали да подплашат лъвицата, като викат и хвърлят камъни, но тя ги пренебрегнала. Те казали, че самият пастир останал забележително спокоен през цялото изпитание — нещо, което може би му спасило живота.