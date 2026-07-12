"Заклет противник на Иран": Иранска телевизия ликува след смъртта на Греъм (ВИДЕО)

Докато лидери и държавни ръководители от целия свят свеждат глава пред американския сенатор Линдзи Греъм, ирански телевизионена водеща ликуваше в ефир след новината за неговата кончина, става ясно от публикация на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. „Искам да поздравя великия народ на Иран по повод смъртта на Линдзи Греъм – американския сенатор и заклет противник на Иран", гласят думите на водещата.
Американският сенатор от Републиканската партия е починал след кратко и внезапно заболяване. От офиса му беше разпространено изявление, в което се посочва, че той е издъхнал в събота вечер местно време, 11 юли.
An Iranian TV presenter celebrates Lindsey Graham’s death on air— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026
“I want to congratulate the great people of Iran on the death of Lindsey Graham, the American senator and a fierce opponent of Iran.” pic.twitter.com/vL2nNucqp9
Най-великите хора и сенатори
През това време американският президент Доналд Тръмп нарече Греъм „един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал“ и трудолюбив патриот, пише "Ройтерс".
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е "дълбоко натъжен", като нарече Греъм "истински защитник на свободата и ценностите, които правят нашия свят по-безопасен".
Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза в изявление: „Израел загуби един от най-големите си приятели. Америка загуби велик патриот. Аз загубих любим приятел". ОЩЕ: Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия