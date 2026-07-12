"Заклет противник на Иран": Иранска телевизия ликува след смъртта на Греъм (ВИДЕО)

Докато лидери и държавни ръководители от целия свят свеждат глава пред американския сенатор Линдзи Греъм, ирански телевизионена водеща ликуваше в ефир след новината за неговата кончина, става ясно от публикация на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. „Искам да поздравя великия народ на Иран по повод смъртта на Линдзи Греъм – американския сенатор и заклет противник на Иран", гласят думите на водещата.

Американският сенатор от Републиканската партия е починал след кратко и внезапно заболяване. От офиса му беше разпространено изявление, в което се посочва, че той е издъхнал в събота вечер местно време, 11 юли.

An Iranian TV presenter celebrates Lindsey Graham’s death on air



“I want to congratulate the great people of Iran on the death of Lindsey Graham, the American senator and a fierce opponent of Iran.” pic.twitter.com/vL2nNucqp9 — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Най-великите хора и сенатори

През това време американският президент Доналд Тръмп нарече Греъм „един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал“ и трудолюбив патриот, пише "Ройтерс".

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е "дълбоко натъжен", като нарече Греъм "истински защитник на свободата и ценностите, които правят нашия свят по-безопасен".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза в изявление: „Израел загуби един от най-големите си приятели. Америка загуби велик патриот. Аз загубих любим приятел". ОЩЕ: Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия