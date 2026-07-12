Кабинетът "Радев":

Лионел Меси постави нови два уникални рекорда в историята на световни първенства по футбол

12 юли 2026, 16:59 часа 717 прочитания 0 коментара

Осемкратният носител на най-престижната индивидуална награда във футбола "Златната топка„" Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда след края на четвъртфинала с Швейцария, завършил 3:1. С успеха, който дойде с продължения, аржентинците продължават към полуфиналите и там ще се изправят срещу Англия. Меси обаче вече е номер 1 по брой мачове само в елиминациите в цялата история на Световните първенства по футбол, а също така стана и първият футболист, който е направил 10 асистенции на световни първенства.

Меси е номер 1 по мачове в елиминации и по асистенции на световни първенства

По първия показател Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терена за 15-и път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който обаче остава 2-и с 14 мача. Вторият показател, но който стана номер 1 в тази среща, е броят на головите подавания. Той не успя да се разпише във вратата на Грегор Кобел, но пък подаде за 1:0 от ъглов удар в 10-ата минута, като точен беше Алексис Макалистър.

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Така Меси записа своята 10-а асистенция на този Мондиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет – спечелен с 3:2, той изпревари Диего Марадона. Вече на 39 години, Лионел Меси от 2023-а година играе в американската Мейджър-лига за тима на Интер (Маями). В Европа основната част от карирата му премина в Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния тим на Аржентина пък има освен световната титла от 2022-а година, едно второ място и две първи в турнира Копа Америка.

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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