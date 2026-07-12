Лионел Меси постави нови два уникални рекорда в историята на световни първенства по футбол

Осемкратният носител на най-престижната индивидуална награда във футбола "Златната топка„" Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда след края на четвъртфинала с Швейцария, завършил 3:1. С успеха, който дойде с продължения, аржентинците продължават към полуфиналите и там ще се изправят срещу Англия. Меси обаче вече е номер 1 по брой мачове само в елиминациите в цялата история на Световните първенства по футбол, а също така стана и първият футболист, който е направил 10 асистенции на световни първенства.

Меси е номер 1 по мачове в елиминации и по асистенции на световни първенства

По първия показател Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терена за 15-и път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който обаче остава 2-и с 14 мача. Вторият показател, но който стана номер 1 в тази среща, е броят на головите подавания. Той не успя да се разпише във вратата на Грегор Кобел, но пък подаде за 1:0 от ъглов удар в 10-ата минута, като точен беше Алексис Макалистър.

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Lionel Messi is the first player on record to provide 10 assists at the FIFA World Cup.



◉ 2006: 🅰️

◉ 2010: 🅰️

◉ 2014: 🅰️

◉ 2018: 🅰️🅰️

◉ 2022: 🅰️🅰️🅰️

◉ 2026: 🅰️🅰️



Another record broken by the GOAT. 🐐 https://t.co/dg2LmmxsE3 pic.twitter.com/HuDwKojS7s — Squawka (@Squawka) July 12, 2026

Така Меси записа своята 10-а асистенция на този Мондиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет – спечелен с 3:2, той изпревари Диего Марадона. Вече на 39 години, Лионел Меси от 2023-а година играе в американската Мейджър-лига за тима на Интер (Маями). В Европа основната част от карирата му премина в Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния тим на Аржентина пък има освен световната титла от 2022-а година, едно второ място и две първи в турнира Копа Америка.

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Messi 🇦🇷, at the World Cup, is now...



the player with the most matches

the player with the most minutes

the player with the most wins

the player with the most goals

the player with the most assists



It took him 5 World Cups to crack the code, but now he knows it by heart. pic.twitter.com/IMhsUJjqR3 — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 12, 2026