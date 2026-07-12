"Аномалии в здравеопазването": Говори Мартин Атанасов от "Диагноза с България"

"Всеки един от нас осъзнава проблемите и дефицитите на българското здравеопазване. Друго е данните да ни говорят за много анамолаии, не само за клиничните пътеки и много други такива и съвсем различно е да открием въпроса за управлението на болниците", каза Мартин Атанасов от "Диагноза България" в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия.

От думите му стана ясно, че аномалиите касаят 605 млн. лв. за 2025 г."Те са хиляди неща, затова са аномалии, защото задават тон за дискусия. Има данни за обществените поръчки на болниците, има данни за това лекарствата, които касата реимбурсира, на какви цени се купуват", добави още той.

Настоява за още прозрачност

Той е имал среща с цялото ръководството на НЗОК по тяхна покана.

Стана ясно, че директорите са казали, че те и да ги видят, нямат механизъм да ги контролират. "Ако протоколът и процедурите са спазени, не могат да кажат не", уточни още Атанасов. ОЩЕ: НЗОК търси сътрудничество с Мартин Атанасов

Той уточни, че за момента и от здравното министерство и от НЗОК има ангажименти, които са поети от тях. "Чакам да видя на практика докъде ще стигнем. Аз искам да си сътрудничим", добави той и посочи, че настоява за още повече прозрачност.

Заплатите в сектора са ниски

Атанасов е забелязал, че заплатите в сектора са доста ниски.

"Има данни за всички отново държавни и общински лечебни заведения - брутните заплати без ДМС. Най-ниската не съм поверявал, но ми направи впечатление специализант в болница в Пловдив, който взимаше 628 евро", добави още той. ОЩЕ: СЕМ за скандала с bTV и Мартин Атанасов: Уважаваме правото на всяка медия самостоятелно да определя редакционната си политика