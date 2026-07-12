Седмична прогноза за времето за 13-19 юли 2026 г.

На 13 юли 2026 г. - понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево. В Източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Във вторник и сряда в цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Температурите ще се повишат с два-три градуса. От четвъртък до събота се повишава вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места в страната. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и температурите ще се понижат слабо, в по-голямата част от страната максималните ще са около 30°.

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