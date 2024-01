Проиранските групировки в Ирак и Сирия бягат от страх от САЩ, взрив в Дамаск уби иранци (ВИДЕО)

Още: Хутите твърдят, че са атакували плаваща база на САЩ в Аденския залив

Източник от "Ислямска съпротива в Ирак" съобщава пред медията "Ал Араби ал-Джадид", че групата е евакуирала позициите си по иракско-сирийската граница, оставяйки само по един или двама охранители на всеки пост, на фона на засилената разузнавателна дейност на американските самолети в района. Именно това е накарало милициите да се опасяват, че отговорът на Вашингтон ще дойде бързо.

Че отговор ще има, загатна и американският президент Джо Байдън, но не даде конкретни детайли. САЩ обвиниха подкрепяните от Иран милиции в региона, че са отговорни за нападението в Йордания, а представител на Техеран в ООН отрече. Байдън ще съгласува с лидерите на съюзническите страни какъв точно да бъде отговорът. В Щатите вече има призиви към държавния глава да удари директно по Иран.

След като са напуснали позициите си, лидерите на "Ислямска съпротива в Ирак" са намалили използването на мобилни телефони от страх да не бъдат проследени и набелязани за мишена, допълва източникът на базираното в Лондон издание, собственост на Катар, цитиран от The Times of Israel.

Базираният в Европа активист Омар Абу Лайла, който оглавява медията Deir Ezzor 24, казва, че подкрепяните от Иран бойци в Източна Сирия също са започнали да евакуират постовете си. Той заявява пред Associated Press, че това са районите, в които се намират крепостите Маядин и Букамал.

"Ислямска съпротива в Ирак" - група, обединяваща подкрепяни от Иран фракции - по-рано заяви, че е извършила нападения с дронове срещу три района в Сирия, както и срещу един в "окупирана Палестина". Групировката пое отговорност за десетки нападения срещу бази, в които са настанени американски войски в Ирак и Сирия, от началото на войната между Израел и "Хамас".

Трима служители на подкрепяните от Иран милиции в Ирак, които говорят при условие за анонимност, твърдят, че атаката с дрон срещу базата на САЩ в Йордания е била извършена от една от иракските групировки. Нито една фракция все още не е поела официално отговорност. Говорителят на иранското външно министерство Насер Канаани отрече страната му да е замесена.

Сирийската държавна медия съобщи на 29 януари, че няколко ирански съветници са били убити при израелска атака южно от столицата Дамаск. В съобщението се казва също, че са били убити цивилни, но не се посочват данни за нито един от загиналите.

Рами Абдел Рахман, директор на Сирийската обсерватория за правата на човека, твърди, че израелските удари са били насочени към база, принадлежаща на "Хизбула" и Иранската революционна гвардия, като са убити седем души, включително проирански бойци.

