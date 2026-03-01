Първи ирански признания за смъртта на Хаменей и смърт в семейството му. Освен Иран - Бахрейн и Дубай горят (ВИДЕА)

Зет, дъщеря и внучка на аятолах Али Хаменей са били убити в първия ден от втората за 2 години война между Иран, Израел и САЩ. Самият той също е мъртъв. Войната беше подпалена с въздушни удари от страна на Израел и САЩ - мащабът им безспорно е безпрецедентен - ОЩЕ: САЩ са извършили 900 удара за 12 часа в операция "Епична ярост" срещу Иран

Снощи голямата новина от войната беше за смъртта на аятолах Али Хаменей. Тя обаче първо дойде само от израелски и американски източници - Иран не признаваше такова нещо. Косвени знаци за истинността на новината постепенно се натрупаха - издигане на черно знаме за траур над едно от светите за иранците места - светилището на Имам Реза в Машхад. Впоследствие се появи и надпис за смъртта на Хаменей в една от иранските държавни телевизии. А след това - официално съобщение за 40-дневен траур. Обявено е създаването на Временен държавен съвет, който да поеме управлението на Иран. Контролираната от Тенхеран иранска информационна агенция Fars обяви и официално, че са загинали зетят Али Хосейни Хаменей, съпругата му - дъщеря на аятолаха и внучка на Хаменей. Те са обявени за "мъченици". Аятолахът има 6 деца, 3 от които дъщери - поне това се знае официално за личния му живот - ОЩЕ: Тръмп: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"

Iran changes the flag at the shrine of Imam Reza in Mashhad, raising a black banner of mourning and revenge over the holy dome. pic.twitter.com/mmKcv6M9L4 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

A crying anchor on Iranian state TV, announcing the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.



Trump is going to pay a price paid by no American president of all time!



Revenge is coming! pic.twitter.com/THAdpV9GKz — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Али Лариджани, секретарят на Националния съвет за сигурност на Иран и считан през последните месеци като де факто лидер на Ислямската република, говори публично, че аятолахът искал да води нормален живот - ново признание, че той не е бил скрит в бункер, за да избегне американските и израелските удари - ОЩЕ: "От кухнята" на Иран: Върховният лидер е подготвил смъртта си, има система за наследяване при фатална война

Iranian National Security Council Secretary Ali Larijani:



Khamenei insisted on having a normal life and didn't want at all to have a different situation.



Well, this incident is a very bitter incident for all of us. pic.twitter.com/QjdGoXGZiw — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Засега няма данни командирът на бригадите "Кудс" на Ислямската революционна гвардия генерал Есмаил Гаани да е бил убит - напротив, счита се за жив и здрав. Около 40 висши представители на режима на аятолах Хаменей се считат за убити в първия ден на новата война. Сред тях е адмирал Али Шамхани, един от най-близките съветници на Хаменей - новината за смъртта му вече беше съобщена и от ирански държавни медии.

Новините, че самият Хаменей е мъртъв, предизвикват сериозна радост в Иран. Има обаче не само радост - има и призиви за отмъщение. Израелският военен министър Израел Кац обяви в профила си в "Х", че със смъртта на Хаменей е въздадена справедливост в рамките на операция "Лъвски рев" ("Ревът на Лъва"):

People in the Iranian city of Karaj are dancing and celebrating following the confirmation of Khamenei's death. Few IRGC or Basij units are visible on the streets nationwide, with only scattered clashes reported. #Iran pic.twitter.com/JflWqQHTKY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

A statue of Khamenei is torn down in Galleh Dar, Fars province, Iran. #Iran. pic.twitter.com/AjM5LjQDpN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Iranians are calling for revenge after Khamenei's killing. pic.twitter.com/7aGgCw4aNY — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Засега обаче не изглежда Иран да се предава - и тази нощ взаимните въздушни удари продължиха. Освен ракети, Техеран използва и далекобойни дронове за нанасяне на удари. Специализираният портал Re De Military публикува геолокализирани видеокадри, показващи попадения на иранска балистична ракета в жилищен квартал на Тел Авив. Има данни за 1 загинал и 20 ранени:

BREAKING: Iranian missile strikes Tel Aviv. pic.twitter.com/HOb79eGI8D — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Освен Израел обаче, Иран нанася удари и по арабски държави, които счита за съюзници на САЩ. Манама, столицата на Бахрейн, е една от целите. Международното летище в Дубай също беше ударено:

Iran managed to hit Manama, Bahrain’s capital. pic.twitter.com/Ue9J4lalr0 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Iran managed to hit Dubai International Airport. pic.twitter.com/UdcpOzf6sr — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026