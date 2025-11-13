Първият музей на ароматите в Турция отваря врати в град, прочут с розите си

Първият в Турция музей на ароматите, в който посетителите ще могат да усетят уханието на различни парфюми и да се запознаят с историята на парфюмерийното изкуство, отваря врати в прочутия със своите рози град Ъспарта в югозападната част на страната, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

По идея на местните власти музеят ще бъде разположен в излязла от употреба православна църква, построена от гръцката общност в града през 1750 г. „Открихме, че тази църква някога е била място за производство на парфюми, като в двора ѝ се е варила лавандула, а розовата вода се е използвала за лечение. Идеята тя да се превърне в музей на ароматите ни се стори естествена. Все пак Ъспарта е родината на ароматите“, коментира кметът на Ъспарта Шюкрю Бачдегирмен.

Снимка: iStock

Музеят, един от само петте по рода си в света, представя редки артефакти, включително това, което се смята за най-старата формула за производство на парфюм в света - 4500-годишна смес от 16 съставки, сред които и роза. Наред с това посетителите на музея могат не само да видят, но и да усетят аромати от месопотамската и анадолската цивилизации, както и от Римската империя, Египет и Гърция.

В работилниците на музея посетителите също така могат да изработят и персонализирани парфюми, съобразени с тялото и предпочитанията им за аромат. „Всеки аромат има уникален код. Ако посетителят се върне години по-късно, можем да пресъздадем точното ухание, което някой е поискал“, отбелязва още Бачдегирмен.

Снимка: iStock

Ъспарта, която е дом на над 803 ендемични растителни вида, произвежда близо 90 процента от лавандулата в Турция, като същевременно задоволява около 65 процента от търсенето на розово масло в световен мащаб, отбелязват от „Хюриет дейли нюз“, цитирани от БТА.

