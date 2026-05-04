Удрял я в корема: Задържаха мъж за побой над социална служителка

Мъж е задържан за нападение над социална служителка в Сапарева баня, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

По данни на полицията в края на миналата седмица в Районното управление в Дупница е постъпил сигнал от социална работничка, станала жертва на агресия по време на изпълнение на служебните си задължения.

При посещение в дома на потребителка на социална услуга в Сапарева баня между двете възникнал спор. В този момент се появил синът на жената и нанесъл няколко удара в областта на корема на служителката.

Соченият за извършител – 50-годишен мъж, е задържан. По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.

От полицията уточниха за БТА, че инцидентът е от края на миналия месец, а сигналът е подаден в полицията на 1 май.

