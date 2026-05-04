Русия загуби най-важното си военно предимство: Данни и анализ на генерал Бен Ходжис (ОБЗОР - ВИДЕО)

Елементи на цели 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети през месец април – такова обобщение и то с видеокадри публикува в своя канал в Телеграм майор Роберт Бровди, командващ Силите за безпилотни операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Сред тях – 7 "Тор", още по 5 "Тор-М2" и "Бук", по 3 "Панцир" и "Оса". В сметката влизат и поразени радари. Началото на май също е "плодотворно" - с вече 4 поразени руски ПВО единици, сред които "Панцир" и "Тор".

Ukraine says its drone forces struck 38 Russian air defense targets in April—worth about $1.1 billion—including systems like Tor, Buk, and Pantsir, plus radars and electronic warfare units.



The goal is to weaken (blind) Russian defenses and open paths for deeper attacks on… pic.twitter.com/aBRrxeKaEX — Clash Report (@clashreport) May 3, 2026

Тези резултати само подчертават теза, която разви генерал Бен Ходжис, служил като командващ генерал на Армията на САЩ в Европа. В своя Youtube канал той подчерта: "Русия загуби стратегическата си илюзия, че разстоянието дава защита". Накратко – Русия вече няма спокойствието да има предимството приоритетно да определя развитието на бойните действия, след като все повече тилът ѝ бива оголван – първо Украйна отстранява ПВО, после нанася и болезнени директни удари по руски стратегически активи. В почти 30-минутен анализ Ходжис обясни пространно нещо много видимо: Украйна вече има самостоятелни възможности систематично да нанася далекобойни удари на огромни разстояния в Русия и благодарение на това най-вече превърна окупираните от руснаците украински земи в абсолютно несигурно място за руската армия. С големия набор от дронове, с които разполагат, украинците постоянно поразяват оръжейни складове, логистика, командни постове и т.н. в руския тил на разстояние 150-200 километра, а така те лишават руските войници на самия фронт от подобаващо снадбяване и съответно руските пехотни атаки се превръщат в огромна месомелачка, защото руснаците нямат достатъчно военно оборудване, с което да превръщат по-голямото количество войници в качествено превъзходство. Тепърва ще видите какво предстои, предупреди Ходжис – ОЩЕ: Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО)

Един от най-показателните последни засега примери за ефективността на тези украински далекобойни удари е случилото се в диспечерската станция на петролопровода на "Транснефт" в Перм. Сателитни снимки показаха, че всички резервоари-цистерни там с обем от 50 000 кубични метра са унищожени. Всеки такъв резервоар побира по около 314 000 барела петрол. Отделно е изгоряла и значителна част от техническата инфраструктура на станцията – около 70% от самата станция вече ги няма – ОЩЕ: Украйна донесе "нефтен дъжд" в Перм, удари и кораб край Туапсе, където бензенът във въздуха надвиши нивата (ВИДЕО)

According to information from monitoring channels, all reservoirs with a volume of 50,000 m³ each were destroyed on the territory of the "Perm" linear production and dispatch station. Each reservoir contained approximately 314,000 barrels of oil or petroleum products.… pic.twitter.com/JAyhlrT4wg — WarTranslated (@wartranslated) May 3, 2026

На този фон – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че допълнителните приходи от по-скъпия заради войната на американския президент Доналд Тръмп в Иран петрол в руския бюджет няма да са достатъчни, за да преобърнат тенденцията на засилващи се икономически проблеми в Русия. Руският финансов министър Антон Силуанов отчете около 2 млрд. долара допълнителни петролни приходи, но и каза, че общият приход и разходи не се променят през периода март-април. Остава неясно официално какъв е ефектът от постоянните далекобойни украински удари срещу руска петролна инфраструктура, включително пристанищата Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и Туапсе – никой в Кремъл не признава официално размера, посочва ISW, докато украинската оценка е за поне 7 млрд. долара щети от началото на годината. Отделно, финансовият директор и заместник-председател на Управителния съвет на Сбербанк Тарас Скворцов заяви, че Русия очаква рублата да отслабне през втората половина на 2026 г. с прогнозирани обменни курсове от 80 до 90 рубли за 1 щатски долар в сравнение с текущите обменни курсове от около 75 рубли за 1 щатски долар.Той отбеляза, че рублата вероятно ще отслабне повече през четвъртото тримесечие, отколкото през третото тримесечие и добави, че новите руски данъчни закони, предназначени да попълнят бюджета, са накарали руския бизнес и потребители да използват по-често плащания в брой. Това може да влоши икономическата ситуация в Русия, като увеличи размера на сивата икономика, което оскъпява стоки и услуги, без да генерира желаните данъчни приходи – ОЩЕ: Заради войната в Иран: Допълнителни 200 млрд. рубли влизат в бюджета на Русия

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски се срещна с финландския премиер Петери Орпо. На тази среща беше утвърдено, че Финландия ще предостави още 300 млн. долара за подсилване на украинската ПВО. Според известното финландско издание Yle обаче на тази среща Орпо изрично е подчертал, че е недопустимо украински дронове да минават през финландско въздушно пространство – имаше вече случаи на неидентифицирани дронове, разбили се на безлюдни места във Финландия – ОЩЕ: ЕС за разбилите се във Финландия украински дронове: "Основният виновник е Русия"

Zelensky said Finland will provide an additional $300 million in defense support for Ukraine, with priority funding aimed at strengthening air defense. He said the sides also discussed a Drone Deal format and Ukraine’s EU integration during talks with PM Petteri Orpo. #Ukraine pic.twitter.com/IE5L6Qq350 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново няма нещо особено като промяна в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна. На 3 май е имало 148 бойни сблъсъка спрямо 141 на 2 май. Руснаците са хвърлили 312 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 58 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3384 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре. Руската армия е използвала 10 394 FPV дрона, което с около 520 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A heavy drone equipped with a machine gun strikes Russian positions and, after firing, drops the empty magazines. pic.twitter.com/p07MWRsxZv — WarTranslated (@wartranslated) May 3, 2026

26 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно официалните украински данни – за второ поредно денонощие са толкова. И пак Покровск е сред местата, посочени от украинците като локации на активни бойни действия. Още 23 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че районът около селскостопанския техникум в Константиновка е разчистен, а това е опорна точка за по-нататъшен напредък към центъра на града. Каналът не дава геолокализирани видеокадри, които да потвърждават твърдението. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало също 23 руски пехотни атаки, докато в Ореховското направление, т.е. западната част на Запорожка област, е била само 1. "Руските подразделения рискуват трайно да загубят позициите, завоювани по време на настъплението през 2025 година", предупреждава "Рибар" за Ореховското направление, конкретно визирайки Степногорск и Приморско. Предвид шумотевицата как руснаците превзели няколко погранични села в Харковска и Сумска област е много показателен днешният обзор на Z-канала "Два майора" - още има боеве за Тьоткино т.е в Курска област! Говорителят на обединения украински щаб полковник Виктор Трехубов коментира, че сега руските части опитват най-бурно да пробият при селата Грабовско и Мирополско, съвсем близо до границата с Курска област и точно североизточно от Суми. Каналът гръмко обяви и Лиман за обкръжен, пак без да дава геолокализирани видеокадри за потвърждение.

https://t.co/9G1H2XeSGP

possibly some related strikes in the storage base and around as they try to evacuate some of the vehicles pic.twitter.com/V3v10wvr5L — imi (m) (@moklasen) May 3, 2026

В свой по-кратък анализ, украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец насочва вниманието си към Покровското направление и сектора на фронта северно от Покровск и южно от Добропиля. Машовец прави прогноза, че в скоро време руснаците ще се активизират още повече там – с атаки откъм Гришино (западното предградие на Покровск) към село Добропиле (Втора общовойскова руска армия) и с атаки от Родинско и Билецко (западни предградия на Мирноград, югоизточно от Добропиля – 51-ва общовойскова руска армия). Според украинския военен анализатор, ситуацията за украинската армия е тежка – специализираното в работа с безпилотни системи руско звено "Рубикон" изстрелва дронове от високи гради в северната част на Покровск в опит систематично да поразява украинските позиции и логистика. Също така има активни опити на противника да премине от страната на Селидово и през Мирноград в югоизточната част на Покровск, да натрупа военна техника, уточнява Машовец. Той констира и, че Седми украински десантно-щурмови корпус се е разгърнал и успява дори да контраатакува успешно, например наскоро в покрайнините на Родинско.

Все по-често, прихванати радиокомуникации на руската армия разкриват, че войниците се оплакват от недостиг на хора, от липса на ротации, от постоянни щурмове тип "пушечно месо" - когато една част тръгне напред, докато не бъде почти унищожена, не идва подкрепление, пише в своя публикация украинският военен телеграм канал "Офицер".

ОЩЕ: Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 155 далекобойни дрона по цели в Украйна, като са свалени 135 според сводката на украинските ВВС. Удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи е имало на 10 места. В Суми са поразени общо 6 сгради - жилищни и нежилищни, съобщава украинската спешна служба.

В късния следобед на 3 май Русия изстреля 5 авиационни ракети Х-59/69 по Днипро. Четири от тях бяха свалени, 1 е била отклонена, но отломки от едната свалена ракета убиха 1 човек и раниха други 11, обобщават регионалните власти и Източното въздушно командване на Украйна.

Още: Украйна упорито "тренира" за Деня на победата: Прицелва се и удари в Москва, близо до Кремъл (ВИДЕО)

Debris from an intercepted Russian missile fell into the Dnipro River during the daytime attack on Dnipro, landing in front of civilians who were having a picnic on the riverbank. #Ukraine pic.twitter.com/4b12gV76Aa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2026