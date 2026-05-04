"Абсурд!": Полша не подкрепя еднодневното примирие с Русия

Полша не подкрепя искането на Русия за еднодневно прекратяване на огъня на 9 май. Това не е стъпка към прекратяване на войната, а просто опит Владимир Путин да си осигури спокойствие за парада на Червения площад. Това каза премиерът на Полша Доналд Туск пред журналисти от летището в Ереван, цитиран от Janusz Jaskółka. Той отхвърли възможността за натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да приеме руската инициатива.

"Това е абсурдно. При никакви обстоятелства няма да убеждавам президента Зеленски да се съгласи с подобни предложения", заяви полският премиер.

Туск заяви, че всяко прекратяване на огъня трябва да бъде част от дългосрочен мирен процес, а не обвързано с конкретни символични дати. Полша подкрепя само стъпки, които могат да осигурят реална основа за преговори, каза той.

