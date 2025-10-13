Войната в Украйна:

Решаваща роля в споразумението между Израел и “Хамас“: Стив Уиткоф за Лондон

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф похвали решаващата роля на Обединеното кралство в координирането на усилията, довели до този исторически ден в Израел:

“Бих искал да призная жизненоважната роля на Обединеното кралство в подпомагането и координирането на усилията, които ни доведоха до този исторически ден в Израел. По-специално искам да призная невероятния принос и неуморните усилия на съветника по националната сигурност Джонатан Пауъл“.

Това написа Стив Уиткоф  в X минути след освобождаването на първите седем заложници от “Хамас“. Той участва в посрещането на президента на САЩ Доналд Тръмп на летището в Тел Авив.

Спасиана Кирилова
