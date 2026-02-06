Мицотакис каза с каква нагласа отива при Ердоган

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще се стреми да надгради върху неотдавнашния дипломатически напредък между Атина и Анкара, въпреки дългогодишното напрежение между двамата егейски съперници. Това заяви той в интервю за списание Foreign Policy в четвъртък преди посещението си в Турция следващата сряда, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Ще отида в Анкара, за да изложа много ясни точки относно основните ни различия, но също така ще се опитам да надградя върху напредъка, който постигнахме през последната година", коментира Мицотакис.

Спорът между двете страни

Гръцкият премиер подчерта, че Гърция признава един централен спор между двете страни: разграничаването на морските зони в Егейско море и Източното Средиземноморие.

„Тази разлика датира от десетилетия назад. Но мисля, че през последните години работихме конструктивно, за да разсеем напрежението и да осъзнаем, че дори и да не можем да решим този основен проблем, който не е решен в продължение на много десетилетия, все още можем да имаме работещи отношения, конструктивни отношения на определени фронтове“, каза Мицотакис.

Последната среща между съседите

Припомняме, че двамата лидери се разминаха в Ню Йорк в края на миналата година по време на Общото събрание на ООН. Причината тогава беше разминаване в графика, а не спиране на диалога между Гърция и Турция.

Още тогава двете страни заявиха, че ще организират среща в близко бъдеще. Последната среща между Мицотакис и Ердоган беше през май 2024 година в Анкара. ОЩЕ: Ясна е датата на срещата между Мицотакис и Ердоган: Съседите имат само един спор