Русия изтегля войските си от летище в Североизточна Сирия

Русия изтегля войски от летище в Североизточна Сирия, с което слага край на военното си присъствие в част от страната, където правителството в Дамаск се опитва да поеме контрола от кюрдските сили. Руските военни сили са на летище Камишли от 2019 г. насам, но от миналата седмица са започнали да се изтеглят, казват сирийски източници пред Ройтерс.

Правителствените сили под командването на президента Ахмед аш Шараа са превзели големи части от Северна и Източна Сирия от кюрдските Сирийски демократични сили този месец.

Част от руските сили се очаква да се преместят в западната част на Сирия, докато други ще се върнат в Русия, е заявил един от източниците от руската въздушна база Хмеймим.

Друг източник от сирийските сили за сигурност съобщи, че руски военни превозни средства и тежко оръжие са били транспортирани от Камишли до Хмеймим през последните два дни.

Руският вестник "Комерсант" съобщи миналата седмица, позовавайки се на анонимен сирийски източник, че сирийското правителство може да поиска руските сили да напуснат базата, след като изгонят кюрдите, тъй като " (руснаците) няма какво да правят там". Засега няма официален коментар от руското военно министерство.

