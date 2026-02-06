Салони, АГ кабинети, а сега и хотели: Скрити камери в хотелски стаи предават на живо в порно сайтове

Оказва се, че незаконните записи от салони за красота и гинекологични кабинети у нас, които в последствие биват разпространявани в сайтове с порнографско съдържание, далеч не са изолиран случай.

Още по-фрапиращи злоупотреби - с камери, предаващи на живо от хотелски стаи, отдавна са факт в Китай.

След екскурзия: Да се видиш в порно сайт

Ерик разглеждал в социална мрежа канал, който редовно използвал за порно. Само секунди след началото на едно от видеата той замръзнал. Осъзнал, че двойката, която гледа - влизаща в стаята, оставяща багажа си и по-късно правеща секс, са самият той и приятелката му. 3 седмици по-рано те били прекарали нощта в хотел в Шънджън, в южната част на Китай, без да подозират, че са били заснети от скрита камера в стаята им. Кадрите били качени в Telegram и станали достъпни за хиляди потребители, пише ВВС.

Ерик (което не е истинското му име) вече не бил просто потребител на китайската индустрия за порно със скрити камери, а нейна директна жертва. Така нареченото порно със "шпионски камери" съществува в Китай поне от десетилетие, въпреки че производството и разпространението на порнография е незаконно.

През последните години темата се обсъжда все по-често в социалните мрежи, като хората, особено жените, си разменят съвети как да откриват камери, големи колкото гума на молив. Някои дори започнали да опъват палатки в хотелските стаи, за да избегнат риска да бъдат заснети.

През април миналата година нови правителствени регулации задължиха хотелите редовно да проверяват за скрити камери, но проблемът остава.

От ВВС са открили хиляди скорошни видеа, заснети тайно в хотелски стаи и продавани като порно на различни сайтове. Голяма част от тях се рекламират в Telegram. В рамките на 18 месеца медията е идентифицирала 6 различни сайта и приложения, които твърдят, че управляват над 180 скрити камери в хотелски стаи, като някои излъчват на живо.

От медията са наблюдавали един от тези сайтове в продължение на 7 месеца и открили съдържание от 54 различни камери, като около половината били активни във всеки един момент. Това означава, че хиляди гости може да са били заснети, без да подозират.

Стройна организация

Ерик започнал да гледа такива видеа още като тийнейджър, привлечен от това, че хората не знаят, че ги снимат. Но след като открил видеото със себе си и приятелката си Емили, преживяването ги травмирало. Емили се страхувала, че кадрите може да са били видени от техни колеги и роднини, а двойката не си говорела седмици наред.

Един от основните търговци на подобно съдържание бил агент с псевдоним "AKA". Представяйки се за клиент, журналист на ВВС платил 450 юана месечно за достъп до сайт, предлагащ излъчвания на живо от хотелски стаи. Платформата позволявала избор между няколко видеопотока, както и изтегляне на архивирани клипове. В Telegram AKA управлявал канал с до 10 000 членове и предлагал достъп до архив с над 6000 видеа, датиращи от 2017 г.

ВВС успяла да проследи една от камерите до хотелска стая в Джънджоу, където разследващи открили камера, скрита във вентилационен отвор и насочена към леглото. Детектор за скрити камери не отчел нищо. След като камерата била деактивирана, абонатите в Telegram реагирали с разочарование, но скоро AKA съобщил, че друга камера вече е активна.

По време на разследването ВВС идентифицирала около дузина подобни агенти. Тяхната комуникация разкрила, че работят за "собственици на камери", които организират инсталирането им и управляват платформите.

Неправителствената организация RainLily от Хонконг, която помага на жертви да премахват подобни видеа от интернет, съобщава, че търсенето на услугите ѝ расте, но Telegram не отговаря на исканията за премахване на съдържание. От Telegram по-късно обявиха, че забраняват споделянето на порнография без съгласие и че премахват милиони подобни материали всеки ден, предаде БГНЕС.

Ерик и Емили остават травмирани. Те се опитват да избягват хотели и носят шапки на публични места, за да не бъдат разпознати. Ерик казва, че вече не гледа такива канали, но все още ги проверява от време на време, страхувайки се, че видеото им може да се появи отново.