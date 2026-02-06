Иран ще се защити срещу "всякакъв авантюризъм" от страна на САЩ

Иран, който днес ще преговаря със САЩ за ядрената си програма с посредничеството на Оман, е „готов“ да се защити срещу „всякакви прекомерни искания или опити за авантюризъм“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

„Ислямската република използва дипломацията за защита на националните интереси на Иран“, заяви Арагчи, по време на среща с оманския си колега Бадър Албусайди преди началото на преговорите.

Иран е „готов да защити суверенитета и националната сигурност на страната срещу всички прекомерни искания или всякакви опити за авантюризъм“ от страна на САЩ, добави дипломатът.

В същото време на този фон американският президент Доналд Тръмп не изключва възможността за военна операция.

Оценка: Иран и САЩ няма да стигнат до решение чрез дипломация