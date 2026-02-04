"Повдигнати обвинения няма": Прокуратурата в Бургас за порнографските записи от салоните за красота

Повдигнати обвинения няма, но са свалени стотици видеоклипове от интернет пространството, които са съдържали изображения на жени, които са посетили центрове за епилация. Това стана ясно от думите на говорителя на Районна прокуратура - Бургас Щелиян Димитров във връзка с разпространените видеозаписите от центровете за красота в порнографски сайтове. Работата по случая продължава. "Направени са претърсвания и изземвания. Проведени са множество разпити", каза Димитров.

Междувременно от полицията обявиха, че са разпитани всички лица, които имат отношение към собствеността и управлението на фирмата.

Достъпът до файловете е ограничен

От районната прокуратура увери, че достъпът до стотиците файлове, които са публикувани в интрнет, е ограничен, т.е. потребители нямат възможност да заплащат суми, да ги гледат, да ги свалят, да ги разпространяват последващо.

Има ли връзка между салоните?

"Липсват данни за връзка между салоните", добавиха от "Икономическа полиция" - Бургас. Стана ясно, че органите на реда работят в тясно сътрудничество с международни наши партньорски служби, в това число ГДБОП и благодарение на този диалог и на тези съвместни действия са успели да ограничат достъпа и съдържанието на голяма част от изложените в интернет снимкови материали и клипове.

Целта е да се ограничи целия достъп и да се завърши процеса по елеминирането на последващо излагане на такива клипове, снимки, уронващи престижа.