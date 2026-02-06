Лайфстайл:

Ердоган: За 3 три години построихме отново нашите градове

06 февруари 2026, 10:44 часа 332 прочитания 0 коментара
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган публикува видеопослание в официалните си профили в социалните мрежи, с което отбеляза третата годишнина от земетресенията на 6 февруари 2026 г., при които загинаха над 53 хиляди души, а повече от 107 хиляди бяха ранени. Опустошителните трусове в Южна Турция доведоха до срутването и увреждането на 800 хил. сгради. 

„За кратък период от три години построихме и възстановихме отново нашите градове“, заяви Ердоган в своето послание, в което са използвани и архивни кадри, които припомнят измеренията на природното бедствие.  

Турският президент припомни, че правителството е дало дума на народа, че отново ще вдигне на крака разрушените градове и ще пази жив спомена за загиналите, като подчерта, че това доверие не е било предадено. 

По последни данни на Министерството на околната среда, градоустройството и климата в Турция в пострадалите от земетресението райони вече са предадени 455 хиляди жилища и сгради, предназначени за работни помещения. Със строежите са ангажирани над 200 хил. архитекти. 

Според доклад на Дирекцията по стратегии и бюджет към Президентството на Република Турция в най-засегнатите окръзи – Хатай и Кахраманмараш са инвестирани общо 3,6 трилиона турски лири или близо 91,5 млрд. долара във възстановителни дейности.

