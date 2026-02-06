САЩ и Иран седнаха за преговори в Оман, възможни са отстъпки

Иран и САЩ започнаха нов кръг от преговори в Оман днес, 6 февруари, съобщиха иранските държавни медии. Това са първите преки разговори от юни 2025 г. насам и се считат за последен опит дипломацията да надделее над нов въоръжен конфликт. Съединените щати се намесиха решаващо в 12-дневната война на Ислямската република с Израел тогава, а сега са струпали военна техника и човешка сила край иранските брегове - с искания режимът да прекрати ядрената си програма и да намали запаса от балистични ракети.

Иран отиват на преговори "с добра воля"

Техеран влиза в дипломатически преговори със САЩ с добра воля, но с твърди очаквания, че ангажиментите ще бъдат спазени, заяви в петък външният министър Абас Арагчи. „Иран влиза в дипломатически преговори с отворени очи и стабилна памет за изминалата година“, написа той в публикация в X. „Ние се ангажираме с добра воля и отстояваме твърдо нашите права“.

Още: Скот Бесент: Иранският режим изнася огромни суми пари от страната, краят му е близо (ВИДЕО)

Арагчи заяви, че всяко споразумение трябва да се основава на „равнопоставеност, взаимно уважение и взаимни интереси“, добавяйки, че тези принципи „не са реторика“, а са от съществено значение за едно трайно споразумение.

Делегацията на САЩ за преговорите с Иран включва адмирал Брад Купър, командир на Централното командване (CENTCOM), съобщи The Wall Street Journal, цитирайки американски официален представител. Дискусиите от американска страна се водят главно от пратеника на президента Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. Там е и зетят на държавния глава Джаред Къшнър.

Снимка: Getty Images

Държавната телевизия Islamic Republic of Iran Broadcasting съобщи, че преговорният екип на Иран ще остане непроменен от предишните пет кръга преговори със САЩ, с добавянето на заместник-министър на външните работи по икономическите въпроси.

Още: Оценка: Иран и САЩ няма да стигнат до решение чрез дипломация

Само ядрената програма ли ще се обсъжда?

Преговорите между Иран и САЩ в Оман ще се фокусират само върху ядрената програма на Техеран и няма да обхващат въпроси, свързани с отбраната, съобщи иранската информационна агенция ISNA.

Други източници обаче посочват, че все пак ще се обсъждат и другите искания на Вашингтон - да се намали иранският капацитет от балистични ракети, да се намали и иранската подкрепа за прокситата на страната в региона като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, милициите в Ирак и Сирия и др.

Говори се за отстъпки

Междувременно The New York Times пише, че Вашингтон изисква Иран да прекрати ядрената си програма, да ограничи ракетите си и да се откаже от регионалните си представители, докато Техеран може да приеме ограничено обогатяване на уран, вероятно до 3% или по-малко - поне това са предложили някои съседи на Ислямската република.

Още: Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

Иран може също така да приеме дългосрочно замразяване на ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите.

Перспективите извън ядрения въпрос са мрачни, ракетите не подлежат на преговори за Техеран, а най-вероятният резултат е нестабилна декларация за продължаване на дискусиите и избягване на военна ескалация.