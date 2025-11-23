Внезапно наводнение в Албания: Жена загина, а стотици бяха евакуирани

Наводнение в Албания отне живота на една жена и евакуира стотици хора, съобщиха хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на местните власти. Тялото на 75-годишна жена е било открито в събота в Девол в югоизточната част на страната след няколко часа издирване, съобщи полицията. Жената, която изчезна в петък, беше отнесена от внезапно наводнение. Армията е участвала в спасителни и евакуационни операции, разпределение на храна и укрепване на насипи и язовири.

Наложи се евакуация

"Най-малко 200 семейства са евакуирани от четвъртък насам поради наводнения, които са повредили десетки домове, заяви министърът на отбраната Пиро Венгу.

Bulqiza mbetet mes zonave më të prekura nga reshjet. Rruga që lidh qytetin e vjetër me atë të ri është përmbytur plotësisht dhe qarkullimi është pezulluar. Banorët thonë se nuk po ndërhyhet nga autoritetet, ndërsa probleme të ngjashme janë raportuar edhe më parë në zonë. pic.twitter.com/eLt9fsB6rD — JOQ Albania (@JoqAlbania) November 21, 2025

Големи щети на инфраструктурата

„Над 1500 хектара земеделска земя бяха наводнени в събота в южната част на страната“, каза министърът пред репортери. Освен това са повредени около 20 моста, някои от които ще трябва да бъдат изцяло възстановени, добави Венгу.

В събота няколкостотин домове останаха без ток, тъй като свлачища отнесоха множество електропроводи, според съобщения в медиите.

Десетки пътища бяха наводнени или блокирани от свлачища. ОЩЕ: Бури доведоха до наводнения и свлачища на Корфу (ВИДЕО)