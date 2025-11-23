"Твърде рано е да се говори за победа": Противоречиви резултати от изборите в Република Сръбска

В Република Сръбска се проведоха предсрочни избори за президент на ентитета, след като предишният президент Милорад Додик загуби мандата си поради окончателна съдебна присъда, съобщи босненската медия Klix.ba. Първоначалните резултати са противоречиви, но според партията на Додик техният кандидат - Синиша Каран от Съюза на независимите социалдемократи (СДНС) води, докато пак според тях с близък резултат след него е Бранко Блануша от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС). Останалите четирима кандидати имат незначителен брой гласове.

"Твърде рано е да се говори за победа"

Ръководител на предизборния щаб на СДС Желимир Нешкович представи резултатите от предизборния щаб и заявява, че в 11-те анализирани от тях местни общности, Блануш има предимство с разлика от 17 000 гласа. Той заявява, че в Баня Лука Блануша води с разлика от 6000 гласа, в Биелина с разлика от 2000 гласа, а в Гацко с разлика дори от 8000 гласа. Той изброи още няколко града, където Блануша има предимство, а именно: Теслич, Лопаре, Модрича, Источна Илиджа, Углевик, Прнявор, Котор Варош, Любине, Беркович.

Радован Ковачевич от СНСД говори веднага след Нешкович, заявявайки, че СДС избирателно избира да представя само резултатите на местата, където те водят. Той представи общите резултати на СНСД, като заяви, че след 76,57 процента от получените резултати, Каран има 162 670 гласа, а Блануша - 153 832 гласа.

„Твърде рано е да се обяви победа. В момента разликата е 9000 гласа и всичко сочи към това, че президентът на нашата партия ще обяви победа много скоро“, каза Ковачевич. ОЩЕ: Додик ще бъде наказан за реч на омразата

Проблемите заради снега

Повечето от избирателните секции в Босна и Херцеговина, където избирателите гласуват за новия президент на Република Сръбска, отвориха в 7 часа сутринта в неделя, но в някои от тях имаше закъснения, причинени от обилни снеговалежи и прекъсване на електрозахранването, съобщи Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина.

В събота в части от Босна и Херцеговина падна повече от половин метър сняг, което затрудни достъпа до изолирани населени места, а някои от тях претърпяха прекъсвания на електрозахранването.

Гласуването приключи в 19 ч. местно време. ОЩЕ: "Никой не лъже повече от турчин": Додик насажда разделение в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)