4 мачбола и великолепен Алекс Николов не стигнаха на Кучине във фатален тайбрек в Италия

Българската волейболна звезда Александър Николов и неговият клубен тим Кучине Лубе Чивитанова отстъпиха при гостуването си на Падуа с 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 17:19) в среща от седмия кръг на италианската Суперлига при мъжете. Отборът на Николов профука четири мачбола в срещата, и въпреки силната игра на българина, Кучине допусна второ поредно поражение и общо трето от началото на сезона, а отборът заема трето място във временното класиране.

Втора поредна загуба за Кучине Лубе Чивитанова

Падуа, чийто екип носи друг българин - Борис Начев, продължава с актив от три успеха от седем изиграни мача. Световният вицешампион с националния отбор на България Александър Николов изигра силен мач и реализира 30 точки.

Двубоят беше изключително оспорван, като след успешния първи гейм за домакините, Николов и съотборниците му обърнаха до 2:1 в своя полза. В четвъртия гейм те изоставаха със 17:24 преди да направят серия от 6 безответни точки и да намалят до 23:24, но волейболистите на Падуа спечелиха с 25:23 и последва тайбрек.

В него равностойната игра продължи Кучине Лубе водеше с 13:11 и впоследствие със 17:16, но домакините взеха следващите три точки и ликуваха. За Кучине Лубе Чивитанова предстои домакинство срещу Кунео на 30 ноември.

