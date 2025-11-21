Изтребител се разби по време на авиошоу (ВИДЕО)

Изтребител Tejas се разби по време на авиошоу в Дубай. По предварителна информация няма пострадали сред зрителите. Предполага се, че пилотът е загинал, той не е успял да използва катапултиращата си седалка. Преди няколко дни се появиха съобщения, че един от тези изтребители е имал теч на гориво. Индийското министерство на отбраната отрече тази информация, наричайки всички съобщения неверни, съобщи телеграм-каналът Mash.

Кадрите

На видео кадрите, споделени в социалните мрежи се вижда как самолетът се блъска в земята, докато е в хоризонтално положение. 19-то авиошоу в Дубай е едно от най-големите изложения за аерокосмическа и отбранителна техника в света, ще се проведе в Дубай от 17 до 21 ноември 2025 г.; днес е последният му ден. От министерството на отбраната на Индия са потвърдили за инцидента.

