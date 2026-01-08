Самолет на руска авиолиния кръжа над Дубай и кацна спешно заради технически проблеми

Пътнически самолет на руската авиокомпания UTair („ЮТэйр“) подаде сигнал за спешно кацане малко след излитането си от Дубай в следобедните часове на 8 януари. Boeing 767-224 е отлетял към Москва и е трябвало да кацне в 21:15 ч. местно време на летище „Внуково“. Вместо това обаче са се появили проблеми и самолетът е кръжал над Дубай известно време, за да се освободи от част от говировото и да може да се върне на първоначалната си точка. Спешното кацане е било успешно, съобщиха от авиолинията.

Причината

От UTair добавиха, че връщането на летището в Обединените арабски емирства (ОАЕ) се е случило поради „технически причини“.

Авиокомпанията посочи в съобщението си преди кацането, че самолетът, изпълняващ полета Дубай-Москва, "се подготвя да кацне нормално" на летището. "По време на полета екипажът, следвайки стандартните процедури и единствено в интерес на безопасността, е взел решение да се върне на летището на излитане по технически причини. Няма заплаха за безопасността на полета", гласи информацията.

Справка във FlightRadar24 показва, че машината вече е на земята в Дубай.

UTAir не може да лети в ЕС

UTair е руска авиокомпания със седалище на летище "Ханти-Мансийск", а нейните хъбове са летище "Фарман Салманов" в Сургут и международното летище "Внуково". Тя извършва редовни вътрешни и някои международни пътнически полети, планирани хеликоптерни услуги, както и обширни чартърни полети със самолети и хеликоптери в подкрепа на нефтената и газовата индустрия в Западен Сибир.

Компанията е с наложена забрана за полети в Европейския съюз.