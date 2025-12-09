Самолет Ан-22 на руското военно министерство се разби точно след ремонт (СНИМКИ)

Самолет Ан-22 "Антей" на руското министерство на отбраната се разби на 9 декември в Ивановска област, недалеч от Москва. Според информацията на борда са били седем руски военнослужещи. Спасителните операции продължават. Самолетът се е разбил в язовир близо до село Иванково, район Фурмановски, след като за последно с него е осъществена връзка в 11:00 часа местно време. Няколко часа по-късно той е паднал.

Тестов полет

Става въпрос за военнотранспортен самолет Ан-22. Той се е разбил по време на тестов полет след ремонт, съобщи руското министерство на отбраната.

A Russian Defense Ministry An-22 aircraft has crashed in Ivanovo Oblast, not far from Moscow. Seven Russian servicemen were reportedly on board. pic.twitter.com/NjbPHUhTya — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

"Самолетът се разби в ненаселена местност. На мястото на катастрофата е изпратен спасителен екип, за да установи съдбата на екипажа", съобщиха от ведомството, цитирано от ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия уточни, че комисия на руските военновъздушни сили лети към мястото на катастрофата, за да установи всички обстоятелства.

Екипажът отклонил самолета от жилищни сгради, твърди се, че всички на борда са загинали

Екипажът е отклонил самолета от жилищни сгради по време на катастрофата и така машината се разбила в ненаселена зона, твърди прокремълският Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС.

Според SHOT специалисти вече са открили фрагменти от самолета на мястото на катастрофата близо до язовир Уводско - както на земята, така и във водата. Предварителните доклади сочат, че Ан-22 се е разпаднал на парчета.

Седемчленният екипаж се счита за загинал, добавя още каналът.

Военнотранспортният самолет Ан-22 е най-големият турбовитлов самолет в света, разработен от компания "Антонов".

