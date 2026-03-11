След най-смъртоносния епизод във войната: Второ девическо училище е ударено в Иран (ВИДЕО, СНИМКИ)

Въздушни удари срещу полицейски сили в Хомейн, в централната част на Иран, поразиха и сградата на девическото училище "Шагайег", съобщи на 11 март специализираната платформа De Re Militari, която работи с проверени кадри и с отворени източници. Една от независимите ирански информационни агенции Freedom Messenger потвърждава със снимки от мястото - вижда се, че има поражения по "Шагайег". Според медията училището се е превърнало в място, често посещавано от силите на Иранската революционна гвардия (вижте видео на De Re Militari - само за абонати на Telegram).

Това съобщение кореспондира и с думи на американския военен министър Пийт Хегсет, който вчера каза на пресконференция, че Иран "изстрелва ракети от училища и болници", но без да предостави повече подробности.

🔴خمین - مدرسه دخترانه شقایق که محل تردد نیروهای سپاهی شده بود.#iran pic.twitter.com/BQRg4HA7Wk — Freedom Messenger (@freedommesenger) March 11, 2026

Freedom Messenger добавя и отделни кадри, за които твърди, че показват как детска градина е използвана от „наемници“ на бившия върховен лидер Али Хаменей, убит при ударите на САЩ и Израел на 28 февруари. Там има военно превозно средство, показва снимката. Този ход повдига сериозни въпроси за използването на детски центрове и локации с цивилни граждани за разполагане на военно оборудване.

⚫️ استفاده مزدوران خامنه‌ای از مهدکودک برای استقرار خودروی نظامی.



تصویری منتشر شده نشان می‌دهد یک خودروی نظامی متعلق به نیروهای سرکوب رژیم ایران در داخل محوطه یک مهدکودک مستقر شده است. این اقدام پرسش‌های جدی درباره استفاده از مراکز کودکان و اماکن غیرنظامی برای استقرار تجهیزات… pic.twitter.com/KULaM3eTcg — Freedom Messenger (@freedommesenger) March 11, 2026

Второ ударено девическо училище в Иран

Докато се очакват подробности за новия удар по девическо училище в Иран, припомняме, че това е втори такъв случай от началото на новата война. Преди това беше поразено девическото начално училище "Шаджара Тайебе" в южния ирански град Минаб - най-смъртоносният до момента епизод, откакто САЩ и Израел атакуваха Ислямската република на 28 февруари. Според ирански здравни служители и държавните медии там са загинали най-малко 175 души, включително много деца.

Доказателства, събрани от The New York Times – включително новопубликувани сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и проверени видеоклипове – сочат, че сградата на училището е била сериозно повредена от прецизен удар. Той е бил нанесен по същото време, когато е била атакувана съседна военноморска база, управлявана от Иранската революционна гвардия.

Училището е в непосредствена близост до военен комплекс на Иранската революционна гвардия и преди е било част от комплекса, но после се отделя. Затова се твърди, че причина за удара може да е остаряла разузнавателна информация на САЩ, която не е била повторно проверена. Официалната версия на Вашингтон е, че още тече разследване - Пийт Хегсет нито потвърждава, нито отрича отговорност, макар президентът Доналд Тръмп да обвини директно иранците, че са обстреляли училището и че някак разполагали с ракети "Томахоук": Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО).

New York Times analysis suggests Shajarah Tayyebeh Elementary School, which was adjacent to an IRGC base and whose destruction led to dozens of casualties, was hit by the US airforce as it was conducting strikes on the adjacent naval base. pic.twitter.com/M20IHRVpTa — Damage Control (@Dmg_Cntrl) March 5, 2026

Междувременно се появи непотвърдена информация от иранските държавни медии, че американски въздушен удар по жилищни райони в Ламерд в иранската провинция Фарс е довел до смъртта на 20 цивилни. Били ударени няколко къщи и спортна зала. Ракета експлодирала във въздуха близо до сградите, като шрапнелите причинили сериозни щети, гласи информацията.

WATCH: U.S. airstrike on residential areas in Lamerd, Fars Province, Iran, which Iranian sources say killed 20 civilians.



Several homes and a sports hall were hit.



The missile exploded in the air near buildings, with shrapnel causing major damage. pic.twitter.com/nHRxQ6MDJq — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026