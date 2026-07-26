Иде жега: 35°С през следващите дни

Следващите дни през България ще премине гореща вълна, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В началото на новата седмица над страната ще премине атмосферно смущение. В понеделник ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад; ще се запази и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

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През следващите дни ще бъде слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски в Североизточна България.