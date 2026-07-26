Слънчев бряг е втората най-евтина европейска дестинация за семейна почивка това лято след португалския курорт Алгарве. Това гласи класация на експерти от британската служба Post Office.

Експертите сравниха цените на 10 основни туристически услуги: чаша кафе, бутилка бира, кутия кола, чаша вино, бутилка минерална вода, слънцезащитен крем, препарат против насекоми, две детски пици, двустепенно меню за възрастни и тристепенно семейно меню, включващо вино и безалкохолни напитки, съобщи британският в. „Индипендънт“.

Самолетните билети и настаняването не са включени в изчислението.

Още: Морската почивка остава в миналото. Климатът насочва туристите другаде

Най-достъпните дестинации

Курортът Алгарве в южна Португалия бе признат за най-бюджетния вариант за семейна почивка това лято. Преди година той заемаше трето място. Изброените услуги в Алгарве струват средно 163 евро. По-конкретно, чаша кафе струва 1,48 евро, слънцезащитен крем 11,65 евро, а двустепенно меню за двама възрастни струва средно 24,55 евро.

Източник: iStock

На второ място е черноморският ни курорт Слънчев бряг (166 евро), където най-евтината семейна вечеря с напитки струва 85 евро, в сравнение със 91 евро в Алгарве. От 22-те дестинации в списъка най-скъпа е Соренто, Италия, където основната „туристическа кошница“ струва два пъти повече, отколкото в Алгарве – 313 евро, предаде БГНЕС.

„Открихме големи разлики в цените между европейските курорти, което означава, че е по-важно от всякога да направите малко проучване, преди да отидете на почивка, за да разберете колко ще ви е необходимо за храна, напитки и други необходими неща за пътуване“, каза Лора Планкет, ръководител на отдел „Пътни пари“ в пощенската служба.

Още: Гърция с 25% ръст в туризма само за първите 5 месеца

Ето и 10-те най-изгодни дестинации за семейна почивка в Европа през 2026 г.:

Алгарве, Португалия

Слънчев бряг, България

Лансароте, Канарски острови, Испания

Менорка, Балеарски острови, Испания

Коста Брава, Испания

Тенерифе, Канарски острови, Испания

Мармарис, Турция

Коста дел Сол, Испания

Коста Бланка, Испания

Пафос, Кипър