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Спират камионите по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле

26 юли 2026, 9:14 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Спират камионите по "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле

Временно днес следобяд ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала (АМ) „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-и км) до граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кулата“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението ще е между 15:30 и 22:00 ч. Алтернативните трасета може да намерите тук

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

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Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

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Източник: iStock

Улеснение на трафика

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

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Вчера също беше въведена реверсивна организация на движението при 375-ия кимометър на път I-1 (Е-79) София – Кулата, в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трафикът в участъка от 375 -ия до 376 -ия км се осъществяваше в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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