Заради нерегламентирания внос: Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест

Заради неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест, който ще затрудни движението към Маказа днес, съобщи БНТ.

Край село Конуш производители излизат на митинг срещу нерегламентирания внос, който подбива цените на продукцията им. Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест заради ниските изкупни цени и, по думите им, неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина.

Демонстрацията започва в 10.30 часа край село Конуш на пътя за ГКПП „Маказа“, като протестиращите ще блокират движението.

Източник: БГНЕС

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Конуш и околните населени места са сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според производителите обаче настоящата година е една от най-трудните за сектора.

По думите им вносът е основно „от Турция, Македония, Албания“. Стопаните обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени.

За шофьорите е осигурен обходен маршрут през хасковското село Манастир.

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