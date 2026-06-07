САЩ може да харчат ирански пари за възстановяване на Кувейт и Бахрейн. Шпионски скандал с Уиткоф и Израел

САЩ обмислят да използват замразени ирански активи т.е. по същество ирански пари, за да помогнат на Кувейт и Бахрейн да се възстановят от щетите, причинени от ударите на иранските ракети и далекобойни дронове в рамките на войната, която американският президент Доналд Тръмп стартира с Иран на 28 февруари, 2026 година. Reuters съобщава, че американският финансов министър Скот Бесент е разпоредил оценка на разходите за възстановяване, като това потенциално може да се разпростре и върху бъдещи щети.

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Междувременно, The New York Times съобщи, че САЩ подозират, че израелските служби са подслушвали телефона на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, на заместник-министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби и други американски висши служители. Уиткоф е специален пратеник за Близкия изток. Изданието обяснява, че САЩ и Израел споделят огромни количества тактическа и оперативна разузнавателна информация, но Израел е действал да се сдобие с повече информация за стратегията за преговори на Доналд Тръмп в мирните разговори с Иран.

Вашингтон обаче смята, че "съюзникът е преминал границата".

Според NBC предпазливостта сред американските служители се е увеличила - те вече използват телефони и оборудване за еднократна употреба, когато пътуват до Израел, и се опитват да сведат до минимум всеки риск от изтичане на информация.

Стратегиите на Тръмп и Нетаняху се различават, което вече причинява напрежение. Тръмп настоява за мирно споразумение, докато Израел иска пълното премахване на режима на аятоласите, защото го счита за фундаментална заплаха за съществуването си.

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