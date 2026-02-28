Спорт:

САЩ: Нямаме жертви от контраударите на Иран

28 февруари 2026, 20:53 часа 662 прочитания 0 коментара
Централното командване на САЩ съобщи днес, че няма пострадали американски военни, след като Иран отвърна на американско-израелските удари със стотици ракети и дронове, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Щетите по американските инсталации са минимални и не са повлияли на операциите“, допълни Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Съединените щати взеха днес под прицел съоръжения за командване и контрол на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с ирански площадки за изстрелване на ракети и дронове, се казва още в съобщението.

Междувременно, Червеният полумесец съобщи, че най-малко 201 души са загинали и 747 са ранени след израелските и американските въздушни удари в Иран.

Спасиана Кирилова
