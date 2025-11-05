САЩ поискаха ООН да вдигне санкциите срещу президента на Сирия, наложени заради "Ал Кайда"

Съединените щати предложиха проект за резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед ал-Шараа. Следващия понеделник той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Проектодокументът отменя и санкциите срещу сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб. Все още не е ясно кога той ще бъде подложен на гласуване. За да бъде приета, резолюцията се нуждае от най-малко 9 гласа „за“ и нито едно вето от Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.

Още: Войната свърши: Мерц иска сирийските бежанци да си ходят в Сирия

САЩ дълго време преследват тази цел

Вашингтон от месеци настоява 15-членният Съвет за сигурност да облекчи санкциите срещу Сирия. След 13 години гражданска война подкрепяният от Русия и Иран диктатор Башар Асад беше свален от власт през декември 2024 г. в светкавична офанзива на бунтовнически сили, водени от ислямистката организация "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

Преди известна като Фронт "Ал-Нусра", ХТШ беше официалното крило на "Ал Кайда" в Сирия, докато не прекъсна връзките си с нея през 2016 г. От май 2014 г. групата е в списъка на санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу "Ал Кайда" и "Ислямска държава".

Снимка: Getty Images

Редица членове на "Хаят Тахрир аш-Шам" също са подложени на санкции от ООН – забрана за пътуване, замразяване на активи и оръжейно ембарго, включително лидерите на групата Ал-Шараа и Анас Хатаб.

Още: Русия възобнови полети до една от военновъздушните си бази в Сирия

Промяна в политиката на Тръмп

Комисията по санкциите на Съвета за сигурност редовно предоставя на Ал-Шараа изключения за пътуване през тази година, така че дори ако резолюцията, изготвена от САЩ, не бъде приета до понеделник, то сирийският президент вероятно все пак ще може да посети Белия дом. Иначе проекторезолюцията е цитирана от агенция Reuters, която разполага с нея.

Тръмп обяви значителна промяна в политиката на САЩ през май, когато заяви, че ще отмени санкциите на САЩ срещу Сирия.

Според доклад на ООН от лятото наблюдателите на санкциите на ООН не са забелязали „активни връзки“ през тази година между "Ал Кайда" и ХТШ.

Още: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"