The New York Times: Иран арестува бивш свой президент, бил агент на Мосад

Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е под домашен арест, който се контролира от разузнавателното звено на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи The New York Times, позовавайки се на четирима високопоставени ирански служители. Според американската медия, иранските власти са научили за значителна част от контактите на Ахмадинеджад с израелски служители. Израелското разузнаване (Мосад) се е опитвало да вербува бившия ирански президент в продължение на няколко години и го е смятало за потенциален наследник на управлението, ако настоящото правителство падне.

Съгласно информацията на The New York Times, Израел е платил за пътуването и настаняването на Ахмадинеджад в чужбина, а служители на Мосад са се срещали с него няколко пъти извън Иран. Една от срещите се твърди, че се е състояла през 2024 г. в Будапеща с участието на бившия шеф на Мосад Дейвид Барнеа, който заема тази длъжност от юни 2021 г. до юни 2026 г. - ОЩЕ: Смяна на караула: "Мосад" ще има нов шеф

Поне двете посещения на Ахмадинеджад в Унгария и срещата му там с ръководителя на израелското разузнаване са част от дългогодишните усилия на Израел да подготви Ахмадинеджад "като разузнавателен актив, който, когато му дойде времето, би могъл да стане новият лидер на Иран", според американски и ирански служители, запознати с операцията, които са говорили с The New York Times при условие за анонимност.

След началото на американско-израелската операция срещу Иран в края на февруари, Ахмадинеджад е бил преместен в безопасно място в Техеран, подготвено от израелското разузнаване. По-късно обаче той е напуснал безопасното място при неясни обстоятелства, появил се е публично на погребението на аятолах Али Хаменей и впоследствие е бил задържан и поставен под домашен арест.

Няма официално потвърждение на тази информация от иранските власти или представители на Ахмадинеджад. Израел също не е коментирал публично съобщенията за предполагаемо сътрудничество с бившия ирански президент.

Махмуд Ахмадинеджад беше президент на Иран от август 2005 г. до август 2013 г.

Още: План на САЩ и Израел кой да управлява Иран се е провалил зрелищно

САЩ и Иран си нанасят удари

През изминалата нощ, САЩ обявиха удари по ирански военни съоръжения, включително за пръв използване на морски дронове. Иран съобщи за атаки срещу американски бази в региона, а ирански ракети поразиха и два танкера от ОАЕ.

"По време на петчасова операция американските сили успешно удариха военни съоръжения в Иран, включително Бушер, Чабахер, Джаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас, с цел допълнително да намалят способността на Иран да атакува граждански кораби. Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) използваха прецизно насочвани боеприпаси срещу иранските крайбрежни отбранителни системи, ракети и безпилотни летателни апарати, както и срещу морските сили", съобщи CENTCOM. Ударът с морски дронове е по съоръжение за поддръжка на подводници и кораби във военноморската база Бандар Абас.

Иранските държавни медии, позовавайки се на пресслужбата на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), съобщиха, че Иран от своя страна е атакувал американска военновъздушна база в Йордания ("Крал Файсал" - има видеокадри и изглежда ракетите успешно поразяват обекти в базата) и американска военноморска база в Бахрейн, като е ударил няколко оръжейни склада, център за сателитна комуникация и сграда, в която се помещават американски военни. Корпусът на гвардейците на ислямската революция също така твърди, че е атакувал два търговски кораба в Ормузкия проток, които са се опитали да преминат с деактивирани навигационни системи, въпреки иранското предупреждение за преминаване. Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за иранска атака с две крилати ракети срещу два танкера, "Момбаса" и "Ал Бахия", докато са преминавали през южния корабен коридор на Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Убит е член на екипажа на "Момбаса", осем души са ранени - шестима индийци и двама украинци, четирима от ранените са в сериозно състояние. "Атаката е довела и до материални щети на двата танкера в резултат на пожари, възникнали на борда, които впоследствие са били овладени", се казва в изявлението.

At least four Iranian ballistic missiles reportedly hit Jordan's King Faisal Air Base last night.



Footage shows air defenses failing to intercept. pic.twitter.com/c3Y5yMyrVK — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

At least four Iranian ballistic missiles reportedly hit Jordan's King Faisal Air Base last night.



Footage shows air defenses failing to intercept. pic.twitter.com/c3Y5yMyrVK — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Още: "Кажете им, че идваме": САЩ с нови атаки срещу Иран, Тръмп заговори за удари по секретен ядрен обект (ВИДЕО)