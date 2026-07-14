Забрана на вноса от израелските селища на палестинска земя: В ЕС назря сериозен конфликт

Германия и Италия блокират план на Европейския съюз за забрана на търговията с незаконните израелски селища. Спорът противопостави една на друга Германия и Франция – двете най-влиятелни държави в ЕС – и раздели Европейската комисия от нейния орган по външна политика. В стратегически документ, изготвен от Комисията и разпространен преди срещата на министрите на външните работи в понеделник, бяха представени идеи за това как да се ограничи търговията от израелските селища, създадени в анексираните части на палестинските територии. Макар и да не го заявява изрично, документът на ЕК подсказва, че всяко търговско ембарго би изисквало единодушната подкрепа на 27-те държави членки на блока. предава британското издание The Telegraph.

Анексиите се считат за незаконни от ЕС, но на страните членки все още е позволено да внасят стоки от селищата, което предизвиква все по-силни призиви за забрана на тази практика.

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Германия и Италия срещу Франция и Испания по темата с вноса от израелските селища

При пристигането си на срещата в Брюксел германският външен министър подкрепи изискването за гласуване с единодушие по всякакви санкции. „Самата Комисия заяви, че се изисква единодушие, и ние споделяме това мнение“, заяви Йохан Вадефул пред репортери. „Сега трябва да се съсредоточим върху това да гарантираме, че тези дискусии с израелското правителство остават продуктивни въпреки предизборната кампания. Смятам, че именно там трябва да се концентрират усилията ни. Това е ключовото нещо, което можем да направим".

Неговият италиански колега Антонио Таяни се съгласи, като посочи, че това е „по-скоро политически, отколкото търговски избор“, изискващ единодушие съгласно правилата за външната политика на съюза.

От другата страна са Франция, Испания, Белгия, Ирландия, Нидерландия и Швеция. Те изтъкнаха, че санкциите трябва да попадат в сферата на търговията, което означава, че не е необходимо единодушно гласуване.

В явна подкрепа на по-мекия подход към санкциите срещу Израел - топ дипломатът на блока Кая Калас заяви: „Правната служба (на Европейския съвет) посочва, че за това е необходимо гласуване с квалифицирано мнозинство, тъй като става въпрос за търговски въпрос".

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Това създаде разрив между Калас и нейната Служба за външна дейност, от една страна, и Урсула фон дер Лайен - председателката на Комисията, от друга.

The EU is divided over whether to ban imports from Israeli settlements in occupied Palestinian territories.



Germany and Italy oppose the move unless all 27 EU countries unanimously approve it, while France, Spain, Ireland, Belgium, the Netherlands, and Sweden argue it can pass… pic.twitter.com/Akn0x9oA8C — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Ръководителката на външната политика на ЕС получи подкрепа от Ирландия, която понастоящем заема шестмесечното ротационно председателство на блока. Хелън МакЕнти, министърът на външните работи на Ирландия, заяви: „Очевидно получаваме нашите препоръки чрез Съвета по външни работи тук - и тези препоръки бяха много ясни, че квалифицираното мнозинство е нещо, с което можем да постигнем напредък".

Максим Прево, министърът на външните работи на Белгия, разкритикува ЕК, че не прави сериозен опит да се постигне напредък по този дебат, който от месеци е трън в очите.

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Три варианта на ЕС за санкции срещу Израел

Предложенията излагат три варианта за това как ЕС би могъл да предприеме мерки за налагане на санкции срещу Израел. В тях се предлага блокът да затегне изискванията за вносните лицензии, да наложи мита върху продуктите от селищата или да въведе пълна забрана.

Оценките на Комисията сякаш охладиха ентусиазма относно ефективността на каквато и да е мярка, като сочеха, че тя ще засегне едва 0,5 процента, или по-малко от 100 млн. евро, от търговските потоци между Израел и ЕС.

По-рано ЕК предложи да се преустановят части от търговското споразумение между Израел и ЕС поради опасения относно незаконните селища в Западния бряг. Планът се провали, тъй като не получи единодушната подкрепа на държавите членки. Германия и Италия бяха сред страните, които се противопоставиха на тази мярка, припомня The Telegraph.

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