Япония с важна крачка - за първи път след Втората световна война

Правителството на Япония ще създаде първата си централизирана разузнавателна служба след Втората световна война. Според The ​​New York Times Токио вече се консултира със Съединените щати, Австралия и Германия относно технологиите, персонала и оперативната организация при развитието на разузнавателната агенция. Реформата на разузнаването е част от по-голям преглед на японската политика за сигурност на фона на нарастващите заплахи от Китай, Русия и Северна Корея.

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Новата структура

Очаква се новата структура да заработи до декември. Тя ще докладва директно на премиера Санае Такаичи. Първоначалният персонал на агенцията ще се състои от няколкостотин служители, включително специалисти по киберсигурност, софтуерни инженери и анализатори. Бюджетът на агенцията се оценява на 400 милиона долара. Тя ще координира работата на приблизително 33 000 служители, които вече се занимават с разузнавателна работа в полицията, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и други агенции.

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Американските разузнавателни агенции помагат на Япония да разработва системи за киберзащита, да се противодейства на индустриалния шпионаж и да наблюдава чуждестранните инвестиции и дейността на чуждестранните разузнавателни агенции. „Това е много важна стъпка.“ „Премиерът е направил реформата приоритет“, заяви австралийският посланик в Япония Андрю Шиърър, който преди това е ръководил Националната разузнавателна служба на Австралия и е съветвал японските власти.

Критики

The ​​New York Times съобщи преди това, че след масовото експулсиране на руски разузнавачи от Европа през 2022 г. много от тях са се преместили в Япония. Според вестника Москва е използвала страната като ключов център за снабдяване с компоненти с двойна употреба за производство на оръжия и заобикаляне на западните санкции. Украинските власти изчисляват, че приблизително 90% от руските ракети и дронове съдържат японски компоненти.

Главният секретар на кабинета Минору Кихара призна необходимостта от затягане на мерките срещу чуждестранния шпионаж. Реформата обаче предизвика критики в Япония. Опозиционният депутат Мизухо Фукушима заяви, че липсата на независима разузнавателна служба през последните осем десетилетия е съзнателен избор, основан на желанието на Япония да остане мирна нация и уроците от Втората световна война. Според нея новата структура нарушава правото на личен живот и проправя пътя за общество с тотално наблюдение.

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Създаването на единна разузнавателна агенция беше най-голямата реформа на японската разузнавателна общност след администрацията на премиера Шиндзо Абе. Именно той, след като взе властта, създаде Съвета за национална сигурност по американски модел. Такаичи, смятана за негов политически наследник, продължи този курс. Тя също така постигна най-голямото увеличение на военните разходи след войната и премахна ограниченията върху износа на оръжие.

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