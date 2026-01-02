Японският премиер иска повече женски тоалетни в парламента

Японската министър-председателка Санае Такаичи се присъедини към петицията на около 60 жени депутати за повече женски тоалетни в сградата на парламента, предаде BBC. Целта е да съответстват на нарастващото им представителство в законодателната власт. В близост до пленарната зала има една женска тоалетна с две кабинки, въпреки че цялата сграда има девет женски тоалетни с 22 кабинки. Според съобщения в местните медии, в сградата има общо 12 мъжки тоалетни с 67 кабинки и писоари.

Жените са много повече от тоалетните

Рекордните 73 жени бяха избрани в 465-местната Долна камара през октомври 2024 г., надминавайки предишния максимум от 54 през 2009 г.

Една депутатка от опозицията, Ясуко Комияма, каза, че често има „дълги опашки пред тоалетната преди началото на пленарните заседания“ и цитира друга депутатка, която каза, че се е „отказала“ да ходи до тоалетната преди началото на заседанието.

Настоящата ситуация е „често неудобна“, защото женският персонал и посетителите също споделят тоалетните, каза Комияма от опозиционната Конституционно-демократическа партия. „Искам да изразя мнението си и да се подготвя за деня, в който жените ще държат повече от 30% от парламентарните места в бъдеще“, написа тя в публикация във Facebook. ОЩЕ: Работа, работа, работа и два часа сън: Но не в България, а за новата японска министър-председателка