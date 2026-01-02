Иран отговори на Тръмп: Ще има отмъщение, ако се намеси в протестите

Али Шамхани, съветник на иранския върховен лидер, заяви в петък, 2 януари, че всяка американска намеса в Иран би представлявала „червена линия“ и би била посрещната с „отмъщение “, в отговор на изявление на Доналд Тръмп, в което той увери, че Съединените щати ще „се притекат на помощ“ на иранските протестиращи, ако се стигне до насилие от страна на властта там, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde.

"Всяка интервенционистка ръка, която атакува сигурността на Иран, под какъвто и да е претекст, ще се изправи пред ответни мерки ", написа Али Шамхани в социалната мрежа X. „Сигурността на Иран е червена линия ", добави този съветник на върховния лидер, аятолах Али Хаменей, който взема крайните решения. Друг съветник на иранския върховен лидер, Али Лариджани, също предупреди американския президент: „Всяка американска намеса в този вътрешен въпрос би била равносилна на дестабилизиране на целия регион и би навредила на американските интереси", предупреди той.

Смъртните случаи в Иран

Сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност доведоха до шест смъртни случаи в Иран в четвъртък, първите смъртни случаи от началото на демонстрациите срещу високите разходи за живот в страната. Тридесет души, обвинени в „нарушаване на обществения ред“, бяха арестувани и в Техеран, съобщи информационната агенция Тасним в четвъртък вечерта, въпреки че властите в столицата не са съобщавали официално за инциденти през последните дни.

Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г.