САЩ вкараха 4 проирански милиции в списъка с терористични организации

На 17 септември Държавният департамент на САЩ определи подкрепяните от Иран иракски милиции "Харакат Хизбула ал Нуджаба", "Катаиб Сайид ал Шухада", "Катаиб Имам Али" и "Харакат Ансар Аллах ал Ауфия" за чуждестранни терористични организации. Тези четири милиции са част от Ислямската съпротива на Ирак, която е коалиция от сили, поддържани от Техеран. Те са и в така наречената "Ос на съпротивата" - групата от пълномощници на Ислямската република в региона на Близкия изток, в която влизат още "Хизбула" в Ливан, хутите в Йемен и други.

Между октомври 2023 г. и януари 2024 г. четирите иракски милиции постоянно провеждаха атаки срещу американските сили в Ирак и Сирия.

Специално определени глобални терористи

Федералният закон на САЩ определя като престъпно всяко лице в Съединените щати или подчинено на юрисдикцията на САЩ, което съзнателно предоставя „материална подкрепа или ресурси“, включително финансови услуги, обучение или оръжия, на определена чуждестранна терористична организация.

Снимка: Getty Images

Министерството на финансите на САЩ по-рано определи тези милиции и техните лидери като специално определени глобални терористи. Ведомството има правомощията да блокира активите на лица, попадащи в тази група, и на всяко физическо или юридическо лице, което им предоставя подкрепа или услуги.

На физическите и юридическите лица в САЩ също е забранено, с ограничени изключения, да се ангажират с каквито и да било трансакции с определени специално определени глобални терористи.

САЩ заплашват Ирак със санкции

Тези определения идват в момент, в който САЩ продължават да оказват натиск върху иракското правителство да ограничи иранското влияние в Ирак и да разоръжи подкрепяните от Техеран милиции. Вашингтон заплашва със санкции.

